Na tarde desta sexta-feira, 19, policiais militares do Núcleo de Inteligência (NI), estavam em deslocamento quando no conjunto Maria Moura, em Vilhena, avistaram um homem em frente uma casa em atitude suspeita.

Com isso, foi pedido apoio para uma guarnição, e quando o suspeito percebeu a presença da viatura entrou rapidamente no imóvel e tentou descartar um papelote no vaso sanitário, mas não obteve êxito.

Na residência havia duas pessoas sendo identificadas pelas iniciais E.A.S., e A.J.N. Z.

O invólucro jogado no vaso por E., emergiu, sendo que E., afirmou que se tratava de uma porção de pasta base de cocaína. Ao ser indagado, contou que possuía mais uma pedra de pasta base escondida em seu quarto, sendo localizada pelos militares pesando cerca de 3,6 gramas. Além disso, foi localizada duas porções de substância aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 8,5 gramas.

O suspeito A., relatou que possuía uma arma de fogo artesanal tipo garrucha, calibre 36, guardada debaixo do colchão de sua cama.

Os PMs ainda localizaram em meio as roupas e calçados que estavam em cima de uma cômoda do quarto de A., nove cartuchos descartáveis intactos de cor vermelha e um cartucho de metal intacto, todos calibre 36. No local, também foram apreendidos seis espoletas e 105,6 gramas de chumbo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos e levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência.