Como de costume, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), utilizou a rede social Facebook, na noite deste domingo, 21, para mais uma live informativa direcionada aos moradores do seu município.

O mandatário cacoalense anunciou a vacinação dos idosos acima de 75 anos que ocorrerá nesta terça-feira, 23, das 08h às 17h, no sistema drive-thru. Também comentou as ações no Hospital de Campanha citando as dificuldades na aquisição de medicamentos, ao mesmo tempo em que enalteceu o trabalho de toda a equipe de servidores do setor de saúde.

Na live, Fúria também comentou o “puxão de orelha” que levou do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV) durante reunião virtual entre o governador Marcos Rocha (sem partido) e os chefes dos municípios rondonienses, divulgado em primeira-mão pelo Extra de Rondônia neste domingo (leia mais AQUI).

Na reunião, o prefeito do Cone Sul disse que não é momento para bancar de super-herói em referência a um vídeo que viralizou no país em que Fúria afirma ser contra o fechamento do comércio (leia mais AQUI).

À tarde, a reportagem do Extra de Rondônia falou com Fúria, mas ele não quis se manifestar sobre as declarações de Japonês. Porém, na live, comentou o assunto.

“Ninguém melhor do que os prefeitos têm as condições e qualidades de saber a realidade de sua população. Nesse sentido, digo que meu ‘amigo’ Japonês, fez umas colocações e eu relevo tudo isso. Acredito que é um momento em que deve estar passando dificuldades lá em Vilhena, tem situações que realmente fugiu do controle na cidade de Vilhena. Eu torço para que ele, de fato, consiga colocar nos trilhos essas questões da pandemia. A gente precisa relevar e nunca levar nada a ‘fogo e ferro’. Mando um abraço pra você, Japonês, sou seu fã, gosto muito de você e, em breve, estarei fazendo uma visita pra ti”, disse.

Fúria também comentou as críticas feitas pelo prefeito de Pimenta Bueno. “E, do mesmo jeito, me surpreendi com uma colocação, mas nada me impede de externar o reconhecimento com a pessoa do Delegado Arismar Araújo. Cacoal tem sido um grande parceiro de Pimenta Bueno e vice-versa. Nós estamos aqui para estender as mãos nesse momento de dificuldade e dizer que nós estamos de portar abertas. O pouco que nós temos, vamos compartilhar”, ponderou.

RECADO A OPOSIÇÃO

Contudo, Fúria previu que a semana que inicia será difícil e mandou recado a oposição.

“Tive informações que irão me criticar muito, vão bater nem mim demais. Mas quero deixar uma mensagem pra vocês: quando for bater, bata para derrubar, porque aquilo que não derruba fortalece. Acabamos neste final de semana com mais de cinco festas clandestinas em Cacoal. Eu devo satisfação ao nosso povo e não devo nada a qualquer outro representante”, encerrou.

>>> Veja a live na íntegra AQUI.