Com exclusividade, o Extra de Rondônia teve acesso a um vídeo gravado por um dos prefeitos que participou de uma reunião entre chefes dos poderes executivos municipais de todo Estado de Rondônia com o Governador Marcos Rocha (sem partido).

O encontro virtual aconteceu na última quinta-feira, 18, e teve como pauta principal o alinhamento das políticas públicas de combate à Covid-19.

O trecho mais quente do vídeo foi protagonizado pelo prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), que liderou um “puxão de orelha” coletivo contra o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD).

O motivo: a conduta que o prefeito cacoalense adotou ao afirmar ser contrário ao fechamento do comércio e um vídeo neste sentido viralizar no país (VEJA O VÍDEO AQUI).

Fúria vem na contramão do que todas as prefeituras de Rondônia e o próprio Governo do Estado tem feito. Em recente Ação, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) disse que Fúria “quer satisfazer sentimento pessoal de permanecer na zona de conforto” (leia mais AQUI).

Na reunião, ao pedir a palavra, o prefeito de Vilhena disse que todos os prefeitos estão no mesmo barco e que todos estão, segundo sua própria definição, lascados.

“Agora é hora de ter respeito, preocupação em não fazer politicagem, não ficar sambando e dançando em cima de defunto. Cadê o Fúria, tá aí?”, esbravejou Japonês no vídeo obtido pelo Extra de Rondônia.

Após a manifestação de Adailton, o prefeito de Vilhena descarregou toda sua mágoa e dos próprios prefeitos que estavam no encontro, em relação à postura de Fúria na gestão contra a covid-19.

Japonês disse que Fúria está sendo desrespeitoso com os colegas prefeitos e que suas atitudes estão causando constrangimento e gerando problemas no restante do Estado. “Só você que tá bacana, né?! Tá bonito, tá bombando. Mas você tá fu** os prefeitos, po*a! Você tem que ter respeito. Rondônia virou um inferno por causa desses vídeos aí. Se você tá fazendo isso na sua cidade, parabéns, beleza. Se o MP é bonzinho com você, beleza, ótimo. Mas não é o momento”, atacou.

Já no final de sua fala, Japonês lembrou o prefeito de Cacoal que ele não é super-herói e que não gerencia um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sequer em Rondônia. “Não é momento pra querer ser super-herói. Pelo amor de Deus para com isso aí”, desabafou o mandatário do Cone Sul.

REAJUSTANDO

Ainda, semana passada, Fúria arrumou problema de relacionamento com o prefeito de Pimenta Bueno, Delegado Araújo.

MAIS MAL ESTAR

Após todo o mal-estar causado, Fúria vem tentando reposicionar seu discurso e, nesta semana, determinou que efetivos da Vigilància Sanitária cumpram as determinações de fiscalização em estabelecimentos de Cacoal.

RELATÓRIO

No último relatório publicado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) Cacoal está em 5º lugar no estado na lista de municípios com o maior número de casos positivos da doença. De acordo com a Agevisa, a “capital do café” já registrou 8.810 casos e 129 mortes durante o curso da pandemia.