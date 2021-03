Uma série de medidas adotadas pela administração municipal, por determinação do prefeito João Pavan, tem colocado o Município de Alto Paraíso num patamar superior as demais cidades do Estado.

O Município tem estado na vanguarda do enfrentamento da pandemia , e os indicadores atestam eficácia das ações realizadas.

Alto Paraíso destacou-se nos últimos dias aparecendo em primeiro lugar entre as cidades de Rondônia no quesito vacinação, cumprindo até o momento 89,34% da meta estabelecida para a primeira dosagem, em relatório oficial expedido por autoridades responsáveis pelo controle.

Além disso, Alto Paraíso foi uma das poucas cidades do Norte do país a promover bateria de exames em sistema driver-thru, realizados na semana passada. Na ocasião em dois dias foram realizados 452 atendimentos, com a detecção de 74 casos positivos, os quais foram prontamente medicados. Os pacientes receberam gratuitamente os kits de remédios, e passaram a ser monitorados para se aferir eventuais contaminações em seu convívio social.

Esta ação aliviou a pressão no sistema hospitalar do município, dando mais tempo para se evitar o colapso total.

Outra medida importante é fortalecimento de medidas preventivas, caso por exemplo de projeto de lei que estabelece multa para quem não usar máscara em estabelecimentos comerciais e locais se concentração de pessoas.

Aliado a isso, a prefeitura programa para os próximos dias um arrastão pelo setor comercial da cidade, com distribuição de máscaras e campanha de conscientização popular.

O prefeito João Pavan admite que a situação é crítica, mas tem mantido sua administração focada, com o funcionalismo motivado, a fim de enfrentar a pandemia.

A participação da população é fundamental para dar mais resultados positivos, e a administração de Alto Paraíso conta com o engajamento popular pelo bem de todos.