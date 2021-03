O radialista Júlio César Silva divulgou, na manhã desta quarta-feira, 24, mais um polêmico vídeo que está provocando sérias críticas à administração do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV).

Nas imagens, o comunicador mostra a fossa do Hospital Regional (HR) de Vilhena transbordando. Ele fica abismado ao perceber que a água suja está misturada com larvas de insetos que escorre em frente à unidade de saúde.

No vídeo de 3 minutos e 25 segundos, Julinho chama o prefeito de irresponsável e covarde, e aconselha Japonês a cuidar do município de Vilhena e esquecer Cacoal, que hoje é administrado pelo prefeito Adailton Fúria (PSD).

Semana passada, o Extra de Rondônia divulgou, em primeira-mão, um vídeo em que Japonês “puxa a orelha” de Fúria por este último defender a abertura do comércio em sua cidade (leia mais AQUI).

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Julinho disse que fez o vídeo para demonstrar que Japonês “não cuida da própria casa, e quer cuidar a dos outros. Ele tem que cuidar Vilhena e esquecer Cacoal. Emerick (ex-secretário municipal de saúde) saiu porque não quer saber dessa administração. Eu repito: esse prefeito é um covarde e irresponsável de fazer isso com a nossa população, já que Vilhena tem a segunda maior arrecadação do Estado e o maior valor do IPTU em Rondônia”, desabafou.

PREFEITURA EXPLICA

Através de grupos de WhatsApp, a assessoria da prefeitura explicou a situação:

“O que escorre no local é apenas água vinda da lavanderia, não há fezes nem resíduos de fossa, visto que o líquido passa por tratamento prévio antes de chegar até esse reservatório. Esta vazão da água acontece por causa da grande demanda que a lavanderia do Hospital Regional de Vilhena tem recentemente devido às chuvas e às normas sanitárias de higiene do novo coronavírus.

A empresa contratada para retirar a água com caminhão tanque faz a sucção de três a quatro vezes por dia, visto que a água pode encher este reservatório antigo em poucas horas. No entanto, nesta semana os dois veículos utilizados pela empresa estão em manutenção e ela está buscando outros para aluguel a fim de atender o contrato do Hospital.

Ao mesmo tempo, a Secretaria Municipal de Planejamento está finalizando projeto para construção de nova tubulação no local, que vai englobar fossa séptica e contenção da água. A expectativa é que o projeto fique pronto nas próximas semanas e que a licitação seja iniciada imediatamente.

Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou aterro no local para evitar vazamento da água e mais coletas de água por parte da empresa que presta serviço ao hospital. Focada em resolver de maneira permanente o problema, a direção do hospital também revela que toda a estrutura do prédio passa por reforma avaliada em mais de R$ 2 milhões. Nos próximos dias a obra deve alcançar a recepção e pronto-socorro, fazendo uma requalificação de toda a entrada da unidade. Ainda assim, os engenheiros e arquitetos da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura já trabalham junto à Secretaria Municipal de Saúde em alternativa de obra emergencial para sanar o vazamento dentro dos próximos dias”.