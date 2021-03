A vilhenense Thaisa Roberta Lima Djorge, de 12 anos, participou de uma seletiva e foi classificada para compor a equipe da escola russa de ballet, Bolshoi, com sede na cidade de Joinville (SC).

A bailarina que hoje compõe o grupo de dança da escola Petit Pas Studio de Dança visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira 24, acompanhada da professora Cdyhanne Carrilho e de sua mãe Rosimar Felix de Lima para pedir a contribuição da população para custear as passagens.

De acordo com a professora foram classificadas duas rondonienses, sendo a Thaisa a primeira vilhenense e outra em Porto Velho. “Vejo como um grande ganho na área cultural. É uma seleção muito difícil, até porque é a única escola no país vinda da Rússia. Para a nossa escola é a consolidação de que conseguimos detectar talentos o mais antes possível. É um orgulho para gente, principalmente por ser uma escola nova aberta em 2019”.

A professora salienta que devido a pandemia teve que adaptar as lições de dança para aulas virtuais, o que não deixou perder a qualidade e revelar talentos. Segundo ela, a seletiva foi realizada em três fases com inscrição da escola e produção do vídeo performance, presencial com avaliação médica, prova escrita, oral e cognitiva e a última com análise artística de ritmo, interpretação e conhecimentos básicos do balé.

Agora classificada, a estudante deverá se mudar para Joinville e as aulas iniciarão no dia 19 de abril. “Isso deixou a família em choque, mas a escola tem um programa para mães e funcionará como um intercâmbio, porém tem um determinado custo para manter a adolescente”, relembrou a professora.

“É uma mistura de emoções. Tudo foi muito rápido. A distância, o orgulho. A gente está discutindo como será a ida dela para lá. São quatro horas de aulas com professores qualificados. É uma grande chance”, ressaltou a mãe.

Já Thaisa diz que não espera o resultado, e estava com medo, porém acreditava em seu potencial. “Para as crianças assim como eu fica a dica de tentar realizar seu sonho e não desistir”.

E para quem quiser contribuir com valores em dinheiro ou passagens, basta entrar em contato 9 9913 5996.