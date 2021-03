O empresário Fabiano Rodrigues Alves, de 41 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 26, por complicações da covid-19, em Vilhena.

De acordo com amigos de Fabiano que por 10 anos trabalhou na Auto Peças Fuck, e por último era proprietário do espetinho Bela Vista, no bairro do mesmo nome, ele sentiu os sintomas do novo coronavírus no último domingo, 21, tendo seu quadro de saúde agravado, foi internado na quinta-feira, 25, na Central de Atendimento à covid-19, no Hospital Regional.

Porém, familiares relataram em rede social que com doações de amigos e colegas compraram medicamentos em Ji-Paraná, e ontem ele chegou a tomar a primeira dose, mas não resistiu à doença e morreu nesta madrugada de quinta.

O empresário deixa esposa e duas filhas. O cortejo sairá as 16h de frente ao seu comércio na Rua 30 esquina com a Avenida 5, no bairro Bela Vista, e será sepultado no cemitério Cristo Rei.