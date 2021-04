A Copama, cooperativa agroindustrial com sede em Vilhena (RO), realizou nesta quarta-feira, 31, a Assembleia Geral Ordinária Digital 2021, referente ao exercício do ano de 2020.

Pela primeira vez, o evento foi 100% digital, sendo que a reunião foi realizada através do Google Meet e as votações foram feitas pelo aplicativo Curia, uma ferramenta especializada em cooperativismo e que tem validade jurídica nas votações online. A assembleia foi transmitida a partir da sede da cooperativa, em Vilhena.

A transmissão da assembleia foi online por causa das circunstâncias atuais, que requerem medidas preventivas na pandemia do Covid-19. No entanto, o modelo de transmissão digital poderá ser uma excelente alternativa para futuras assembleias da cooperativa, pelo menos enquanto durar a pandemia.

A assembleia foi apresentada pelo presidente da Copama, Fabio Andreazza, que deu a abertura do evento às 15h00.

Na abertura, o presidente falou da importância deste momento assemblear da cooperativa e deixou bem claro que, apesar dos desafios, a diretoria da Copama continua próxima dos cooperados.

Em seguida, o diretor comercial Paulo Henrique Maroneze apresentou o relatório comercial da Copama referente ao ano de 2020. “São números favoráveis e que nos orientam as nossas próximas ações, com a devida cooperação dos Cooperados”, disse o diretor comercial.

Ainda na apresentação do diretor comercial Paulo Maroneze, o Cooperado Rubens Bettine, de Cerejeiras, que faleceu recentemente, foi lembrado numa homenagem devido a sua imensa contribuição para a cooperativa, especialmente na construção do secador.

De igual modo, o diretor comercial falou também sobre os excelentes resultados obtidos pelos Cooperados em 2020, o que já reflete os efeitos positivos do Copama+10, programa da cooperativa que dá assistência técnica gratuita aos cooperados, sendo que a assessoria técnica é aplicada com bases em pesquisas agronômicas independentes contratadas pela Copama.

Além da alta na produtividade, como bem lembrou o diretor comercial na assembleia, a construção do secador também foi outro marco que já está fazendo a diferença para o Cooperado. “O secador oferece mais segurança para o produtor e neste quesito a unidade de armazenamento e secagem atendeu bem às expectativas”, disse Paulo Henrique Maroneze.

O diretor geral da Copama, Giandré Pásseri, tomou a palavra logo em seguida, e deu o relatório financeiro da cooperativa. No relatório, ficou muito claro que todas as operações da Copama foram muito positivas, o que demonstra que os Cooperados estão acreditando na cooperativa. Dentre os números apresentados está a marca de mais de R$ 200 milhões em ativos, o que coloca a Copama como a maior cooperativa agroindustrial do Norte do Brasil.

Logo em seguida, o conselheiro fiscal Claudiney Demarco, representando todos os conselheiros, deu o parecer favorável do Conselho Fiscal ao relatório financeiro, recomendando a sua aprovação.

Por fim, o diretor secretário da cooperativa, Vinicius Paiva da Silva, fez uma excelente apresentação do que a Copama representa para os Cooperados. Foi um momento de reflexão muito importante sobre a importância do cooperativismo para a classe produtiva agropecuária. “O cooperativismo é uma associação de pessoas que, juntas, são mais fortes que a soma delas separadas”, disse Vinicius Paiva da Silva.

Por fim, o diretor secretário da Copama, Vinicius Paiva da Silva, ressaltou a importância da reintegralização das sobras pelo Cooperado. “É importante nos conscientizarmos de que as sobras são a forma como a cooperativa vai cumprir a sua missão. Sendo assim, é de extrema importância a integralização das sobras, para que a cooperativa continue se desenvolvendo e possa cumprir com sua missão de atender os cooperados na comercialização, na segurança e na assistência técnica, dentre outras missões da Copama”, disse o secretário. E complementou: “Queremos deixar pela consciência do Cooperado para que ele o faça voluntariamente e construa a cooperativa que ele quer”.

Após as apresentações dos diretores da Copama, os Cooperados puderam votar nos assuntos em pauta, que foram os seguintes: a destinação das sobras, a aprovação do relatório financeiro, a reeleição e eleição dos conselheiros fiscais da cooperativa.

Mesmo diante dos desafios apresentados pela tecnologia e pela transmissão remota, a Assembleia Geral Ordinária Digital 2021 da Copama foi um sucesso. É o que considerou o presidente da cooperativa no encerramento da reunião. “Agradecemos aos esforços de todos, da diretoria, dos colaboradores e, em especial, dos Cooperados que tornaram esta assembleia um sucesso”, finalizou Fabio Andreazza.