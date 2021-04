O vereador Valdomiro Corá (MDB) foi o entrevistado do conceituado programa “Língua Preta”, transmitido através do Facebook neste sábado, 3, no município de Cacoal.

O parlamentar, que foi presidente da Câmara no biênio 2019/2020, comentou o polêmico caso da anulação do sorteio das casas populares realizado em 22 de dezembro do ano passado.

No início da semana, o prefeito Adailton Fúria (PSD) informou que o tal sorteio nunca existiu e pediu investigação da Polícia Federal (leia mais AQUI).

Corá, por outro lado, disse que acompanhou o sorteio e saiu em defesa dos contemplados. “Nós, como fiscais do povo, não vimos nada de errado no sorteio do ‘Minha Casa, Minha Vida”. Tanto é que foi feito de forma transparente, ao vivo. O que eu vejo pessoas que querem prejudicar os contemplados. Eles ganharam essas casas e estão numa alegria enorme”, observa.

Corá disse, ainda, que recebeu a ligação de uma senhora, chorando, dizendo que “meu sonho acabou”. O parlamentar respondeu que “esse sonho não acabou. Não é prefeito e nem secretários que vão tomar o direito de vocês”.

O caso deve repercutir na sessão ordinária que será realizada na manhã desta segunda-feira, 5, na Câmara de Cacoal.

>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

