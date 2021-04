O deputado Alex Silva (Republicanos) esteve na manhã da última sexta-feira 09, no 1° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (GBM-RO), realizando a entrega oficial de uma academia ao chefe de Estado do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) coronel Leal e ao comandante do grupamento major Carvalho.

Os equipamentos da academia foram adquiridos através de emenda parlamentar individual no valor de R$ 70 mil. A academia será utilizada para treinamentos e práticas de atividades físicas, pois a atividade física nesse momento de pandemia é de grande importância para a saúde e qualidade de vida dos bombeiros desta prezada instituição, que não parou seus trabalhos e atendimentos à população, mesmo em meio aos perigos da Covid-19.

“Quero parabenizar a toda corporação do CBMRO por mais essa conquista, e dizer que podem continuar contando com o apoio do nosso mandato”, disse o parlamentar.