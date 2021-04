O bueiro armco (tubo em aço galvanizado) destinado pelo deputado Ezequiel Neiva foi instalado no Travessão da Zero Quatro, também conhecido como “Travessão do G”, em Corumbiara. O deputado explicou que no local já havia um bueiro armco, mas que foi danificado pela força das águas, prejudicando o trânsito de produtores rurais com destino à cidade.

O prefeito Leandro da Saúde (PSB) juntamente com os vereadores Solon (PTB), João Valadão (PSB), Tuca (PTB) e Osmar Farinha (Podemos), acompanharam a colocação do novo tubo metálico, resolvendo o problema dos produtores rurais da região.

Leandro da Saúde agradeceu o deputado Ezequiel Neiva pela parceria que tem firmado com o município de Corumbiara também enalteceu a ação dos vereadores, que fizeram a solicitação do bueiro armco ao parlamentar. “É muito importante essa parceria. Prefeitura e vereadores trabalham juntos e recebem a apoio do deputado”, acrescentou o prefeito.