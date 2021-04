Nesta quinta-feira 15, a deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do fotógrafo David Paul Vargas Rojas, de 52 anos. Ele faleceu no Hospital Regional de Vilhena vítima de complicações decorrente da Covid-19.

Apaixonado por fotografia David era peruano e chegou em Vilhena com apenas 19 anos. Ele se casou com uma vilhenense, com quem teve três filhas. David era muito conhecido em Vilhena por sua atuação no ramo da fotografia e recentemente tinha ingressado no comércio, no segmento de alimentação. Veja a nota na íntegra.

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento fotógrafo David Paul Vargas a quem sempre admirei pela dedicação ao trabalho. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências. Que Deus possa consolar o coração de todos.