Morreu no início da tarde desse domingo, 25, no Hospital Regional de Vilhena (HR), por complicações decorrentes de uma fratura no fêmur, o servidor público estadual, Margarido Valentim Rodrigues, de 74 anos, ou Seu Valentim (como era conhecido por todos).

Seu Valentim era funcionário de carreira da Idaron exercendo suas funções desde o ano de 2002.

Conhecido entre seus colegas e amigos como servidor exemplar, carismático, de imensa sabedoria e conhecimento, chegava assoviando suas canções preferidas todas as manhãs demonstrando estar satisfeito com a oportunidade de mais um dia contribuir com a defesa vegetal do estado de Rondônia.

“Nesse momento de profunda dor, a família Idaron presta seus mais sinceros sentimentos à família e amigos. A Defesa Vegetal de Rondônia perde um grande profissional e nós colegas de trabalho perdemos um grande companheiro. A saudade virá, mas também a certeza da sua missão cumprida. Obrigado, seu Valentim”!

O sepultamento acontece na manhã desta segunda-feira, 26, no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.