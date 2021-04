O presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), agradeceu ao governador Marcos Rocha e ao secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo, pela realização da testagem da Covid-19 em Ariquemes. A ação realizada nos moldes de “drive-thru”, com 584 exames feitos e 77 casos positivos identificados, segundo divulgou a Sesau.

“Registro o meu agradecimento ao governo, pela realização desse importante procedimento de testagem, para a identificação dos casos positivos para a Covid-19 e o isolamento e tratamento dessas pessoas positivadas. Esse é um procedimento fundamental no controle da pandemia do novo coronavírus: identificar e isolar os infectados”, destacou Redano.

A ação do governo ocorreu em parceria da prefeitura através da prefeita Carla Redano (Patriota) e o vice-prefeito Gabriel (Patriota) acompanhando todo o processo, que contou ainda com as presenças do governador e do secretário de Saúde, supervisionando os trabalhos. Essa operação faz parte do projeto “Mapeia Rondônia”, iniciativa governamental de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.