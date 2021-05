A Câmara de Vilhena realiza, nesta terça-feira, 4, a 1ª sessão ordinária de maio.

As atividades legislativas iniciam às 9h no prédio da Casa de Leis, mas permanecerá fechada ao público em virtude das medidas implementadas para prevenção ao Coronavírus, informou a assessoria.

No entanto, o atendimento telefônico e virtual está mantido. Além disso, a tramitação de processos legislativos e administrativos continua acontecendo dentro da normalidade.

As sessões são realizadas nas três primeiras terças-feiras, às 9h. Porém, o acesso será permitido apenas para imprensa e a servidores indispensáveis. Mas a população pode acompanhar as discussões e votações pela transmissão na página da Câmara, no Facebook e Youtube.

Entre os diversos projetos de leis em análise, deve ter maior destaque na sessão. Trata-se do projeto de nº 6.102/2021, que será discutido e votado, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial de R$ 360.990,00 para aquisição de duas caminhonetes 4×4, a diesel, cabine dupla para a prefeitura de Vilhena.

Os veículos serão direcionados à Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), com recursos provenientes do Governo Federal (Convênio FITHA) e contrapartida do Município.

>>> LEIA, ABAIXO, A PAUTA COMPLETA DA SESSÃO: