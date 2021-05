Após dois meses em tratamento, o vilhenense Marcos Vinícius de Oliveira Ayres, de 17 anos, está se recuperado de um tumor cerebral. O jovem atleta compõe atualmente a categoria de base do Grêmio em Porto Alegre (RS).

Segundo familiares, Marcos ficou internado por quase 54 dias e passou por cinco cirurgias neste período de descoberta do tumor. Agora, o atleta aguarda pelo inicio do tratamento de radioterapia e quimioterapia.

O pai do jovem, Manuel Ayres, atribui a recuperação do filho ao diagnóstico precoce e tratamento preventivo. “A batalha está quase finalizada com a graça do nosso senhor Jesus Cristo. Seguimos agradecendo a cada um que orou, rezou e clamou a Deus pela restauração da saúde do Marcos. Gratidão sempre”, declarou ele.