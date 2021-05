O Porto Velho venceu na tarde deste domingo, 9, o Genus por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e confirmou sua classificação para às semifinais do Campeonato Rondoniense.

A partida foi válida pela quinta rodada da competição estadual. O único gol da partida foi marcado pelo volante Felipe Sorbara, aos 27 minutos da etapa inicial. Com o resultado, o Porto Velho chegou aos 10 pontos, confirmou a segunda posição do grupo A e está garantido na semifinal.

Já o Genus segue sem pontuar no grupo. Na próxima rodada, o Porto Velho enfrenta na quarta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), o Real Ariquemes no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já o Genus terá pela frente no mesmo dia e horário o Rondoniense no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

JOGO

Aos dez minutos, Klayton arriscou de fora, a bola desviou na zaga e sobrou para Ariel, que finalizou de bico, mas o goleiro Evan defende. Aos 21′, Diego arriscou de fora, mas o goleiro Wellington defendeu. Aos 27′, após bate rebate, Maurício arriscou duas vezes, o goleiro Evan espalmou e a bola sobrou para Felipe Sorbara bater no canto e abrir o placar.

Aos 38′, Emerson Bacas arriscou de fora, mas a bola passou rente a trave. Aos 41′, Emerson Bacas lançou para Keko, que arrancou em velocidade e perdeu a oportunidade de gol incrível. Aos 44′, após cruzamento, Ariel cabeceia por cima por cima do gol.

Na volta do intervalo, as duas equipes fizeram um jogo burocrático e sem muitas chances de gol. Aos 31 minutos, Caio recebeu na entrada da área e finalizou para fora. Em seguida, o Genus chegou com perigo, mas o zagueiro Maurício Leal antecipou o atacante adversário antes que pudesse finalizara a gol. Aos 47′, Xavão cruzou na área e Gleisson cabeceou a bola para fora.