A Câmara de Vilhena realizará, na manhã desta terça-feira, 11, a 11ª sessão ordinária do ano.

Com início às 9h, as atividades legislativas são restritas ao público e profissionais de imprensa devido à normativa do combate à covid-19.

Entre as proposituras, há duas que chama a atenção: o primeiro, do vereador Samir Ali (Podemos), requer ao Executivo informações relativas aos gastos na saúde pública municipal, como cópia das Resoluções do Conselho Municipal de Saúde, homologadas pelo Secretário Municipal de Saúde, relativas à análise e emissão de parecer conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão – RAG dos anos 2018 e 2019.;

O segundo, do vereador Wilson Tabalipa (PV), dispõe sobre a denominação dos logradouros (rua), bairros e bens públicos por escolha de novos nomes de brasileiros que se distingam: por pioneirismo ou por vínculo com a história de Vilhena.

