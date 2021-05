Na manhã desta terça-feira, 11, um motorista sofreu mal súbito, perdeu o controle de direção e bateu na traseira de uma picape VW Amarok que estava estacionada na Avenida Marechal Rondon, no centro de Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, além do condutor, no carro VW Fox estava também à esposa dele que aparentemente não sofreu nenhum ferimento, mas foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional juntamente com seu marido pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local para os trabalhos da Polícia Técnica-Científica (Politec).

Após a perícia, o transito será liberado.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>