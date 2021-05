Através do Decreto 52.558/2021 o prefeito de Vilhena Eduardo Toshiya Tsuru antecipou os feriados municipais de “Nossa Senhora Auxiliadora”, santa padroeira da cidade, comemorado no dia 24 de maio e “Emancipação Política” celebrado em 23 de novembro.

No novo decreto serão considerados feriados o dia 23 de maio e 21 de novembro, ambos cairão em um domingo. De acordo com o documento, a decisão foi tomada mediante a necessidade de fomentar as atividades produtivas diante das perdas econômicas sofridas com a pandemia do Covid-19 no comércio local. Confira o decreto.