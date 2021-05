Em contato com o Extra de Rondônia nesta terça-feira, 11, representantes de transporte anunciaram o fechamento da BR-364, no posto fiscal XII, localizado próximo a Vilhena, divisa entre Mato Grosso (MT) e Rondônia (RO).

O ato está previsto para começar às 08h30 desta quarta-feira, 12, e tem por finalidade chamar a atenção das autoridades com relação às más condições de acesso que os motoristas têm que enfrentar para não serem multados.

Em fevereiro passado, a problemática foi informada, através de ofício, ao chefe da unidade Local do DNIT em Cáceres (MT), relatando que no Posto Fiscal 12 Outubro, situado no Km 592 da BR 174/MT – município de Comodoro/MT, há risco iminente de acidentes que podem ser causados devido às péssimas condições encontradas, tanto na faixa de domínio quanto no local de estacionamento para os veículos.

“Cabe salientar que a área de acesso ao Posto Fiscal e os locais de estacionamento são usados, na maioria das vezes, por veículos de carga e combinações veiculares de grande porte, o que faz com que aumente a propensão de acidentes e danos aos veículos que, quando carregados, obrigatoriamente, acessam o referido local para fins de fiscalização tributária”, diz o documento.

>>> LEIA, ABAIXO, O OFÍCIO NA ÍNTEGRA: