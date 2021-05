Na quinta-feira 13, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), assinou junto com o prefeito de Pimenta Bueno, o delegado Arismar Araújo de Lima e a secretária de Assistência Social e Trabalho Cíntia Iara Ferrari Araújo de Lima a ordem de serviço para reforma do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município.

A cerimônia contou com a presença e apoio do governador, Coronel Marcos Rocha e de várias autoridades políticas estaduais. Na obra de reforma do Cras será investido o valor de R$180 mil, sendo que a deputada Rosangela Donadon destinou através de uma emenda parlamentar o valor de R$ 120 mil e a prefeitura entrou com o restante de contrapartida.

Rosangela Donadon destinou o recurso a pedido do prefeito Arismar Araújo que tem se empenhado na busca de recursos para o município. O prefeito ressaltou durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço que a deputada Rosangela Donadon é a madrinha de Pimenta Bueno e tem destinado importantes recursos para melhorar a qualidade de vida da população. Ele agradeceu a parlamentar pela parceria e a parabenizou pelo trabalho em prol da população.

Rosangela comentou que ficou feliz em ser convidada para ser madrinha do município, informou que tem se empenhado para trabalhar em prol do município e já destinou mais de R$ 4 milhões para ser investido em importantes obras em Pimenta Bueno, sendo R$ 250 mil para a revitalização do Centro da 3ª Idade, R$180 mil para aquisição de uma ambulância, R$ 350 mil para construção de uma pista de caminhada no Parque Urbano, R$1 milhão e 50 mil para pavimentação e drenagem da Avenida Riachuelo e R$ 2 milhões e 350 mil para as pavimentação da Avenida Turíbio Odilon, totalizando R$ 4 milhões e 300 mil de emendas destinadas ao município.

“Fiquei muito feliz em assinar a ordem de serviço de reforma do Cras de Pimenta Bueno, essa obra vai contribuir para melhorar a qualidade do atendimento oferecido para a população que precisa dos serviços ofertados pelo órgão. O prefeito Arismar Araújo de Lima e sua equipe está de parabéns pelo trabalho em prol de Pimenta Bueno”, disse Rosangela Donadon.