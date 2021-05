Em cerimônia híbrida (presencial e online), o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia empossou, na sexta-feira 14, o Promotor de Justiça Ivanildo de Oliveira, no cargo de Procurador-Geral de Justiça, e reconduziu o Procurador de Justiça Cláudio Wolff Hager como Corregedor-Geral do MPRO, para o biênio 2021-2023.

A solenidade foi acompanhada pelos magistrados da Corte de Justiça rondoniense, tendo o desembargador Gilberto Barbosa representado o presidente Paulo Kiyochi Mori, na mesa de autoridades.

A sessão solene de posse ocorreu na sala de reunião do Colégio de Procuradores, em uma cerimônia híbrida (presencial e virtual), em razão das medidas de segurança sanitária adotadas face à pandemia do novo coronavírus. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do MPRO no YouTube (www.youtube.com/mprobr).

O presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Aluildo de Oliveira Leite, que deixou a Procuradoria-Geral, abriu a solenidade, ressaltando em seu discurso os avanços conquistados pelo MP, mesmo diante do cenário pandêmico da Covid-19.

Após receber o capelo (símbolo maior da chefia do Ministério Público), Ivanildo de Oliveira fez o juramento e assinou o termo de posse como Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2021-2023. Em seguida, foi agraciado com a nova versão da Comenda do Mérito do MPRO, no grau Grã Cruz, honraria que detém desde o ano de 2009, quando iniciou seu primeiro mandato como PGJ.

Os primeiros atos do novo Chefe do MPRO foram a nomeação do Subprocurador-Geral de Justiça, Ivo Scherer; do Chefe de Gabinete da PGJ, Alexandre Queiroz Santiago; e do Secretário-Geral, Dandy de Jesus Leite Borges. Ivanildo de Oliveira também deu posse ao Corregedor-Geral do MPRO, Procurador de Justiça Cláudio Wolff Harger, reconduzido ao cargo. Ele agradeceu ao apoio de sua equipe de trabalho e fez uma prestação de contas de sua primeira gestão.

Fizeram uso da palavra durante a sessão solene de posse o presidente da OAB/RO, Elton Assis; o Governador Marcos Rocha; o presidente da Associação do Ministério Público do Estado de Rondônia (AMPRO), promotor de Justiça Éverson Antônio Pini; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano; o Corregedor Nacional do CNMP, Rinaldo Reis; e o desembargador Gilberto Barbosa, que saudaram o novo procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, e o promotor Aluildo de Oliveira Leite, que deixou o cargo. Também participou da solenidade o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, presidente do TRE/RO.