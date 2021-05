Durante o 4º encontro do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, do Governo Federal, nesta quarta-feira (19), no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido); do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM/MG); e de diversas autoridades ministeriais, o senador Confúcio Moura (MDB/RO) destacou a necessidade da aquisição de mais vacinas, dos investimentos em pesquisas e das votações das reformas.

Confúcio Moura, que preside a Comissão Temporária da Covid-19 (CTCovid19), disse que o colegiado realiza audiências públicas duas vezes por semana, e o desejo maior é para que o Brasil avance na aquisição de vacinas. Ele também reforçou que o país precisa dar uma resposta até julho à população e envidar todos os esforços para agilizar a buscar de mais imunizantes para atender os grupos de prioritários.

Além disso, o senador destacou a importância do investimento em pesquisas e da possibilidade de ampliar a produção nacional por meio das fábricas de imunizante animal, pois por mais haja boas expectativas no segundo semestre, com a chegada de mais vacinas, ainda não será suficiente para atender toda a população.

O parlamentar também lembrou que grande parte dos governadores e prefeitos no Brasil querem a vacina Sputnik V, e que eles estão com dinheiro em caixa para adquirir s imunizante. “A gente precisa resolver essa situação para o país voltar a crescer”, enfatizou.

Confúcio ainda abordou o tema do ajuste fiscal, e que a CTCovid19 acompanha todos os créditos extraordinários, as aplicações, e observa as oscilações do Produto Interno Bruto (PIB) e a questão da confiança brasileira.