O governador de Rondônia, Marcos Rocha, nomeou apenas nesta quarta-feira (19) uma servidora para ocupar a vaga de Júnior Gonçalves à frente da Casa Civil do Governo.

Trata-se de Gisele da Silva Santos Viana, atual diretora executiva da Casa Civil.

Júnior Gonçalves foi afastado de suas funções no Executivo por determinação do Poder Judiciário. Ele é investigado na Operação “Propagare” por suposto direcionamento de licitação da área de publicidade.

A OPERAÇÃO

As investigações do Ministério Público de Rondônia, durante a operação Propagare, descobriram a existência de grupo criminoso, supostamente responsável por realizar e coordenar fraudes em procedimentos licitatórios e pela prática de atos de corrupção no âmbito do governo do Estado de Rondônia (leia mais AQUI).

Em mensagem ao Extra de Rondônia, disse que confia na Justiça e que a verdade prevalecerá (leia mais AQUI).