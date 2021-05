Acompanhado do apresentar de TV Clevis Serafim, o presidente do Sistema OCB/SESCOOP-RO Salatiel Rodrigues visitou a redação do Extra de Rondônia para divulgar o lançamento do projeto de cooperação e convidar a população a prestigiar o evento que será transmitido via live.

Segundo o presidente nesta sexta-feira 28, estarão lançando o “Dia C – Dia de Cooperar” para todo o Estado de Rondônia, diretamente da cidade de Vilhena.

O evento será transmitido através do canal no Youtube, Facebook e Instagram do Sistema OCB, com apresentação de depoimentos de cases de sucesso e parceiros que contribuem com a ação.

A programação de lançamento contará ainda com a participação da atual ministra da agricultura Teresa Cristina, o presidente da OCB nacional Márcio Lopes, o ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues, o presidente da Câmara federal Arthur Lira e o presidente da Frencoop Evair de Melo.

“Este ano, o Dia C será comemorado diferente, com arrecadação de alimentos para confecção de cestas básicas e doação a famílias vulneráveis”, destacou Salatiel.

De acordo com o presidente, o projeto foi instituído em 2009 na cidade de Belo Horizonte (MG), por haver diferentes datas para a comemoração do “Dia de Cooperar”, acaba por ser organizado todo um cronograma afim de promover ações sociais. Esse evento é realizado no Estado desde 2014, tendo sido sediado em Porto Velho e Ji-paraná com oferta de atendimentos de saúde, confecção de documentos e atividades de lazer.

Dessa vez a cidade sede é Vilhena, porém o evento acontece no país inteiro por iniciativa das cooperativas. Nesta edição, as cooperativas de Rondônia irão receber doações de alimentos, além de valores em dinheiro através do PIX divulgado durante a live.

O apresentador do Balanço Geral na Sic TV Record e Devoção Sertaneja, Clevis Serafim, estará à frente da programação cultural e destacou que está previsto para o dia 02 de julho, uma live musical com a presença de Ari Santos, Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, Pedro Lucas e Vinicius, além dos filhos dos sertanejos Milionário e José Rico, Marcos Paulo e Marcelo, sendo uma homenagem musical para o Norte e Sul do país.