Jovelina da Costa Souza, completa hoje 96 anos de vida. Ela é mãe do ex-vereador Arlindo Souza, mais conhecido por “Nenzão”.

Dona Jove, como é conhecida, é natural de Montalvânia – Minas Gerais, onde era parteira e trouxe ao mundo mais de 200 crianças.

Dona Jove casou com Arlindo de Souza Filho, no qual já tinha 13 filhos e com ele teve mais 13, totalizando 26 filhos.

Dona Jove e seu Arlindo chegaram em Vilhena em agosto de 1979, e aqui depositaram seus sonhos e criaram os filhos. Arlindo morreu em 1982 e Dona Jove, continuou cuidado da família que só crescia.

Nenzão conta com orgulho que sua mãe que é avó, bisavó e tataravó, nunca teve nenhum problema de saúde, neste ano contraiu a covid-19 e passou pela doença sem ficar com nenhuma sequela e já foi imunizada com as 2 doses da vacina.

O ex-vereador juntamente com toda família, na qual segundo ele a árvore genealógica aponta 356 pessoas, deseja a Dona Jove um feliz aniversário e muitos anos de vida.