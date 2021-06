O atual secretário de administração Wellington Oliveira Ferreira, popular “Pigue”, acaba de deixar a pasta para assumir a Secretaria Municipal de Esportes de Vilhena (Semes) no lugar de Silmar de Freitas Neto, que será remanejado para o Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (Saae).

No início deste mês, o prefeito de Vilhena Eduardo Japonês (PV), optou por fazer diversas mudanças no comando das secretarias do município (Confira aqui).

Segundo Oliveira, já está se familiarizando com a nova secretaria e em breve dará início aos preparativos dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) que será sediado em Vilhena. Também está entre as demandas da pasta a construção do primeiro complexo esportivo, promoção de campeonatos de esporte amador e retomar os projetos de escolinhas.