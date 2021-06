Em clima de total descontração familiar, com todo zelo e carinho com os lindos filhos Arthur e Rafael, a empresária Poliana Miranda das concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, e o esposo Weder de Araújo passaram o último final de semana em tranquila pescaria, para comemorar o aniversário de Weder.

A Fiat Toro 2022 chega na Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, já fazendo o maior sucesso. Após cinco anos de mercado e cerca de 300 mil unidades vendidas, a Fiat Toro 2022 chega com uma série de mudanças. Essa é a primeira reestilização do modelo desde que foi criado. A grande novidade da picape é o fato de que ela tem dois visuais distintos a partir de agora. Nas versões Endurance (1.8 flex, 1.3 turbo e 2.0 turbodiesel), Freedom e Volcano (1.3 turbo e 2.0 turbodiesel) há um design mais conservador, enquanto os modelos de topo, Ultra e Ranch (2.0 turbodiesel), ganham linhas da dianteira mais agressivas. O câmbio é de seis marchas para os motores flexíveis e de nove para o diesel, ambos automáticos.

Cliente e amigo de Fábio Linhares, o advogado Diógenes Nunes de Almeida presidente da OAB/Cacoal presenteou com mimo o chef no dia da inauguração das novas instalações do El Loco Burrito localizado na avenida São Paulo, na Capital do Café em frente aos Correios. Único restaurante bistrô temático em Cacoal, e de culinária mexicana adaptada ao paladar brasileiro.

Diretores Ely Valença e Luiz Alberto Gotardo Filho vistoriam as obras da nova Mamoré Máquinas Autorizada Case IH, que breve será inaugurada em Cerejeiras.

No próximo sábado, dia 05, o abrigo “Vira lata, vira amor” realizará a Feira de Adoção na Praça Municipal de Cacoal, das 14 às 18hs. Na foto membros da diretoria da instituição que faz a diferença em uma comunidade, Natália Pina, Joyce Alline Alves e Angélica Antunes.

Em Goiânia/GO, a advogada e procuradora municipal Elizabeth Leite de Oliveira assessora especial de Assuntos de Gestão Penitenciário da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica Nacional e vice-presidente da ABMCJ/RO, esteve em audiência com o presidente da Alego deputado Lissauer Vieira, acompanhada da desembargadora Elza Cândida da Silveira ex-presidente do TRT 18ª/GO, para participar do “Protocolo Sinal Vermelho”, voltado ao combate da violência doméstica. A campanha poderá também ser implementada no estado de Rondônia.