A igreja Missionária do Avivamento realiza na sexta-feira 11, as 19h30 na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 860, uma cruzada de milagres.

Com sede em Ji-Paraná, a igreja acaba de ganhar uma filial em Vilhena sob o comando do pastor José Santos, e para comemorar o início de suas atividades no município organizou uma noite de clamor e adoração.

Na noite do evento, o presidente das igrejas Missionária do Avivamento de Rondônia, pastor Marcelo Rodrigues, estará à frente da celebração. O evento é aberto ao público e segue todas as orientações e medidas sanitárias de prevenção a Covid-19.

