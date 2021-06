Continua fechada a BR-364, no Km 970, próximo ao posto Santa Barbara, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.

No bloqueio, organizado por moradores da região, só é permitido à passagem de ambulâncias e viaturas.

De acordo com a Polícia Militar, os moradores estão insatisfeitos com a presença e fiscalização de equipes do IBAMA na região.

Troncos de árvores foram colocados no meio da rodovia pelos manifestantes para impedir a passagem de veículos. Eles informaram ainda, que iriam abrir a BR a cada duas para a passagem de viaturas policiais e ambulâncias.