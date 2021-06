Com recursos próprios do Governo de Rondônia, o prédio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Fhemeron), no município de Vilhena, recebeu ampla revitalização, com serviços de pintura dentro das dependências e na fachada.

A unidade atende as demandas de bolsas de sangue do Hospital Regional de Vilhena, Instituto do Rim, Hospital Bom Jesus e a agência de Cerejeiras.

Durante agenda de trabalho no interior de Rondônia, o presidente da Fhemeron, Reginaldo Girelli Machado, acompanhou as atividades realizadas no município e conferiu os trabalhos concluídos.

Machado destaca, que o serviço da mão de obra foi possível graças à parceria com os reeducandos e servidores que trabalharam durante dias para contribuir com um novo ambiente, proporcionando melhor atendimento à população e garantindo o bem estar dos funcionários.

“Mesmo com o orçamento reduzido, conseguimos melhorar o ambiente. Havia essa necessidade e precisávamos com urgência de uma reforma, pensando na saúde da população e dos servidores”, ressaltou o presidente da Fhemeron, que participou de uma recente reunião com o líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), deputado Luizinho Goebel, para tratativas acerca de emenda ao município de Vilhena, a fim de trocar mobiliários e adquirir novos computadores.

Segundo a diretora da unidade, Angelita Tomé, a Fhemeron atende mais de 100 pessoas por semana, com doações de sangue. “Temos uma equipe de 54 servidores distribuídos em todas as áreas. Por termos um prédio antigo, havia a necessidade de uma revitalização com urgência. Graças ao apoio do Capitão PM Alisson, que juntamente com os reeducandos nos ajudaram com a mão de obra, hoje podemos trabalhar num ambiente mais harmonioso”.

A nível de Estado, as reformas também acontecem nas sedes da Fhemeron em Cacoal e Rolim de Moura, e as unidades de Ariquemes e Guajará-Mirim estão com manutenções previstas para os próximos meses.