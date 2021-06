Na noite da última terça-feira 08, o deputado Alex Silva (Republicanos) esteve na Associação do Cristal da Calama, zona leste de Porto Velho para realizar a entrega de materiais esportivos comprados com recurso de emenda parlamentar individual de sua autoria e, que serão usados pelos alunos do projeto “Formando Campeões de Karatê”, do clube Shotokan Esportivo.

O investimento teve o valor de R$183.883,00, e garantiu a compra de tatames, kimonos, coletes, caneleiras, luvas, dentre outros itens esportivos que serão utilizados pelas crianças e jovens inscritos nas aulas de karatê que iniciam na próxima terça-feira 15.

Os responsáveis pelo projeto, Erivelto de Almeida e Sérgio Mendes, juntamente com a presidente do Cristal da Calama, Dúlia do Nascimento receberam os materiais esportivos com muita alegria e agradeceram pelo empenho de Alex Silva em investir no projeto que irá beneficiar as crianças da comunidade.

Já os pais das crianças elogiaram a iniciativa e, como contou Luciane Cabral e Carlos Eduardo, pais de Pedro, 4 anos e Letícia, de 9 anos, as aulas de karatê irão ajudar na formação e criação de seus filhos, até porque um dos requisitos para concluir os seis meses de aula, é ser um aluno aplicado e manter boas notas na escola.

Alex Silva contou que todos os investimentos são de muita valia para a população, porém, atender ao projeto e vê o sorriso no rosto das crianças, colaborando também na formação dos mesmos, é honroso e muito satisfatório. O projeto “Formando Campeões de Karatê”, irá atender no total três polos com 30 alunos em cada, entre 05 e 16 anos.