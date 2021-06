O secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), Adilson de Oliveira, comemorou esta semana uma grande conquista da Vilhena neste ano: o retorno de voos regulares de uma companhia aérea na cidade, lacuna que há muito tempo precisava ser preenchida para integrar o Município de forma mais efetiva ao restante do país.

A iniciativa teve participação efetiva da pasta que agora é comandada por Adilson, que mesmo não tendo atuado em todo o processo, mostrou-se competente para finalizar e concretizar o ato, que simbolicamente foi efetivado na segunda-feira, 7, com a primeira operação local da empresa Azul Linhas Aéreas, que opera na cidade com avião de capacidade de transporte de 118 passageiros.

“É uma grande vitória para o povo de Vilhena, um avanço expressivo para nosso Município, e um enorme privilégio para mim poder participar deste momento histórico de nossa cidade”, disse Oliveira em entrevista ao Extra de Rondônia.

Ele também ressaltou que a conquista é fruto da visão empreendedora do prefeito Eduardo Tsuru (PV), “que fez tudo o que estava ao seu alcance para viabilizar esta conquista”, mas fez questão de frisar a participação da iniciativa privada na ação.

“Tivemos enorme parcela de contribuição do governo estadual, a participação do senador Marcos Rogério também, mas merece muito destaque o suporte financeiro imediato dado pelo Sicoob para que pudéssemos fazer adaptações importantes na área de embarque e estrutura do aeroporto, sem as quais não poderíamos ter alcançado esta conquista. A pronta resposta desta instituição à demanda foi fundamental para que pudéssemos ter a partir desta semana os voos regulares da Azul em nossa cidade”, ressaltou Oliveira.

A companhia aérea começa a operar em Vilhena com quatro voos semanais entre Vilhena e Cuiabá, com viagens de ida e volta, podendo levar até 118 passageiros. A meta é ampliar a cobertura a partir de julho, com voos regulares diários, e num segundo momento disponibilizar aeronaves de maior porte para atender a nova linha.

“Mais uma vez está comprovado que a união de todos em prol de uma causa faz com que ela aconteça, e em nome da secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Vilhena faço um agradecimento sincero e verdadeiro a todos os que contribuíram para que nossa população recebesse mais este tremendo benefício”, finalizou Oliveira.