Após viabilizar massa asfáltica para operação tapa-buracos em Cerejeiras, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) anunciou à prefeita Lisete Marth, a execução de 20 quilômetros de recapeamento de ruas na cidade, com microrevestimento asfáltico, tecnologia que o próprio parlamentar implantou no Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) quando ocupou o cargo de diretor-geral da instituição.

Os 20 km de recapeamento de ruas serão realizados pelo Governo de Rondônia, por meio do DER. O parlamentar destaca que as obras são fruto de uma parceria firmada entre o Governador Marcos Rocha com os deputados estaduais Ezequiel Neiva (PTB), Luizinho Goebel (PV), Rosangela Donadon (PDT) e Chiquinho da Emater (PSB), com o apoio dos demais 20 deputados que compõem o quadro de 24 parlamentares da Assembleia Legislativa.

Ezequiel Neiva explica que microrevestimento é uma camada fina de asfalto sobre o pavimento existente. “O asfalto velho vai ganhar característica de pavimento novo, que vai garantir a vida útil do projeto existente”, assegurou o parlamentar ao destacar que a equipe do DER já está se mobilizando para iniciar os trabalhos.