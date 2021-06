“O estado de saúde é grave”. Com essas palavras, um amigo da família informou ao Extra de Rondônia a respeito do quadro clínico do ex-vereador de Vilhena, Cabo João, que está internado no hospital São Lucas (Dos Acidentados), na cidade de Cacoal.

Intubado na UTI desde 3 de junho, o ex-parlamentar teve que ser levado às pressas à unidade de saúde da “Capital do Café” devido à lotação da UTI Covid no Hospital Regional de Vilhena (leia mais AQUI).

Nos primeiros dias, ele reagiu bem aos procedimentos médicos, apresentou melhora, mas a situação se agravou nesta quinta-feira, 17.

Através das redes sociais, a vereadora Elenir Salete Zilli Gonçalves, que é esposa de João, pede aos amigos que orem pela recuperação do marido.

A família analisa transferir João para um hospital de Brasília (DF), mas aguarda decisão médica devido ao delicado estado de saúde do ex-vereador.