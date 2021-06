Ao mesmo tempo em que deixa de atender pauta relevante ao Município, que diz respeito a suspeição das contas do atual prefeito em mandato anterior (leia mais AQUI), o Poder Legislativo de Parecis aprova o gasto de quase R$ 24 mil com pagamento de diárias a vereadores e funcionários para cobrir despesas de viagens nesta e na próxima semana.

Já classificada como “farra das diárias” em redes sociais, a gastança de dinheiro com viagens – conforme documentos obtidos pelo Extra de Rondônia – começou na quarta-feira, 16, ocasião em que o presidente da Câmara, Donizete Vítor Alves (PSL) e servidores foram até Ji-Paraná participar de curso de capacitação, ao custo de R$ 1.600,00 cada um com despesas, totalizando um custo de R$ 6.400,00.

Questiona-se se é mesmo necessário que um Município do porte de Parecis precise deslocar quatro pessoas para fazer um mesmo treinamento de capacitação para lidar com o setor de licitações de uma Câmara Municipal desta expressão, e particularmente o que é que o presidente foi fazer nesta viagem, além do passeio pela “Capital da BR”.

Já na semana que vêm serão quatro vereadores a sair da cidade às custas dos cofres públicos, indo todos para Brasília tratar de assuntos do tipo “defesa da causa animal”, mudança na lei eleitoral, processo legislativo e lei de diretrizes orçamentárias, conforme consta na justificativa apresentada para o deslocamento.

Ao custo de R$ 4.200,00 por cabeça, e com estadia na capital federal prevista para os dias 20 a 24 de junho, participam do “trenzinho da alegria” os vereadores Josivaldo Abrantes da Conceição, conhecido como “Dego do Pé de Galinha” (PSB); Gelson Ferreira de Sena (PSL); João Leopoldo de Moraes, o “Merrinho” (PDT); e Dezaias de Souza, o “Fuzil da Agricultura” (PSD). O total da gastança ficará em R$ 16.800,00.

Com a viagem do quarteto certamente ficará adiada por mais uma semana pelo menos a tramitação do caso das contas do prefeito reprovadas pelo Tribunal de Contas, cujo parecer está engavetado em alguma escrivaninha da Câmara Municipal de Parecis.