O vice-governador de Rondônia, José Jodan (PSL), esteve neste final de semana em Parecis, ocasião em que foi recebido pelo prefeito Marcondes de Carvalho (PSB), junto com vice-prefeita municipal, Fabiene Alves da Silva (PSB), e o presidente da Câmara de Vereadores, Donizete Vitor Alves (PSL).

A comitiva do vice-governador, que estava acompanhado da esposa e de sua equipe de trabalho, também foi atendida por servidores do Município, que contribuíram para apresentar a Jodan as ações desenvolvidas pela atual gestão, assim como na exposição de demandas do Município.

De acordo com os presentes a audiência foi produtiva e proveitosa, e certamente trará bons frutos à cidade de Parecis e sua população, porém não foi informado à impressa detalhes e ações específicas que poderão advir desta visita.

A passagem de Jodan por Parecis aconteceu na tarde do sábado, 19.