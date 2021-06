Para maior conscientização de gerentes e responsáveis por comércios de gêneros variados e lojas de Pimenta Bueno e cidades da região será realizada palestra com atividades de capacitação por iniciativa do Procon do Município.

A iniciativa terá como palestrante Ihgor Jean Rego, Coordenador-Geral do Procon de Rondônia, que é uma referência em legislação de defesa do consumidor. A palestra terá como fim a apresentação, capacitação e discussão da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), retratando os direitos básicos dos consumidores, a ocorrência de práticas abusivas como venda casada, entrega de nota fiscal, cumprimento da oferta, trocas e garantias; e demais situações correlacionadas.

Esse projeto foi uma iniciativa do Procon do Estado de Rondônia, através do Programa Empresa Amiga do Consumidor. O órgão representa tanto o lado do consumidor quanto da empresa, fazendo essa intermediação em casos de discordância nas situações de compra e venda.

A realização desse programa foi pensada em capacitar os lojistas, para que saibam lidar com situações que podem ocorrer diariamente em seu estabelecimento comercial.

A capacitação acontece nesta quarta-feira 23, no anfiteatro ao lado da Prefeitura Municipal. Para sabe como se inscrever e o horária do workshop basta ligar para 3451 4313.