A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic) já realizou, desde janeiro, mais de 1.000 atendimentos a empreendedores individuais e pequenos empresários de Vilhena, através da Casa do Empreendedor e Banco do Povo, que operam com o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe), do Governo do Estado.

Apenas de janeiro a abril, foram emitidas notas de serviço no valor de R$ 431 mil, além de oferecidos R$ 73 mil em micro-créditos. Tanto empreendimentos na cidade quanto rural podem ser contemplados com os empréstimos que vão de R$ 300 a R$ 30 mil.

O titular da Semtic, Adilson Oliveira, explica que, mesmo com a pandemia, a Casa do Empreendedor manteve seu atendimento.

“Sabemos que é um período em que o poder público deve estar em plena atividade para buscar mecanismos que possibilitem a continuidade dos empreendimentos locais. Vários setores têm buscado o microcrédito através do Proampe e do Banco do Povo. Nossa equipe tem buscado cada vez mais capacitação”, disse Adilson.

A Semtic, junto ao Banco do Povo e da Casa do Empreendedor, realizaram em 2019 e 2020 quase 3.500 atendimentos a micro e pequenas empresas, auxiliando nos primeiros passos das empresas, dando orientações, ajuda na formalização do negócio, emissão de notas fiscais, além do crédito.

Em 2019 foram liberados cerca de R$ 114,5 mil em microcréditos. Já em 2020, devido à pandemia, foram liberados R$ 331 mil, beneficiando cerca de 108 pequenas empresas. Em 2021, até abril, foram oferecidos R$ 73 mil. Assim, o total entregue de 2019 até o momento ultrapassa R$ 500 mil para pequenos negócios em Vilhena.

Algumas das atividades atendidas durante esses dois anos incluíram construção civil, panificação, atividades rurais, transporte de passageiros, lavagem de veículos, estética, vendas, contabilidade, comércio de alimentos, produção de vídeos, comércio eletrônico, transporte de cargas, vendas ambulantes, jardinagem, limpeza de casas, confecção de roupas e tecidos, assistência técnica de celulares, funilaria, reparos elétricos, entre outros.