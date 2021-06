Para celebrar o Dia C – Dia de Cooperar 2021, a Sicoob Credisul vai promover de 28 de junho a 3 de julho a campanha “Cooperar em Nossas Veias”, de incentivo à doação de sangue, e intensificar o movimento “Nossa Gente Sem Fome”, de doação em dinheiro para a compra de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social, que já vem acontecendo desde maio. As ações acontecem simultaneamente em toda a área de abrangência da cooperativa.

O Dia C é um grande movimento nacional de solidariedade cooperativista em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, que ocorre sempre no primeiro sábado do mês de julho. A mobilização faz parte do escopo da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop).

Cooperar Corre em Nossas Veias

Realizada pela primeira vez no ano passado, a ação “Cooperar Corre em Nossas Veias”, está de volta com a parceria dos hemocentros das cidades de Rio Branco, no Acre; Porto Velho e Vilhena, em Rondônia; e Cáceres, Sorriso, Tangará da Serra e Cuiabá, no Mato Grosso. Durante toda a semana, eles atenderão normalmente e, excepcionalmente no sábado Dia C, 3 de julho, haverá atendimento das 8h às 12h, horário local.

Em Sorriso (MT) no Dia C o atendimento será das 7h às 11h, e em Vilhena (RO), o hemocentro estará fechado e as coletas serão realizadas no CTC Sicoob Credisul, onde haverá sorteio de brindes. Confira os endereços dos pontos de coleta de cada cidade:

Acre

Rio Branco (AC) – Av. Getúlio Vargas, 2787, Vila Ivonete. Telefone: (68) 3248-1380

Rondônia

Porto Velho (RO) – Av. Governador Jorge Teixeira, 3766, Industrial. Telefone: (69) 3219-2234 / (69) 98464-0125

Vilhena (RO) – CTC Sicoob Credisul, Av. Capitão Castro, 3112, Centro. Telefone: (69) 3316-6153.

Mato Grosso

Cáceres (MT) – Hospital Regional de Cáceres, Av. Getúlio Vargas, 2787, Vila Ivonete. Telefone: (65) 3706-2393

Sorriso (MT) – UCT Hospital Regional – Av. Porto Alegre, 3125, Centro. Telefone: (66) 3907-7107

Tangará da Serra (MT) – Rua Benedito Pereira de Oliveira, 1447, Industrial. Telefone (65) 3326-2529

Cuiabá (MT) – Rua 13 de Junho, 1055, Centro Sul. Telefone: (65) 3623-0044

Nas cidades onde a Sicoob Credisul está presente, mas que não possuem ponto de coleta, a ação acontece na esfera informativa.

Nossa Gente Sem Fome

A Sicoob Credisul vai intensificar na semana do Dia C a ação Nossa Gente Sem Fome, que já vem acontecendo desde maio. O movimento foi criado pela a Associação Cooperar para ajudar quem mais necessita de atenção neste momento de pandemia da Covid-19. A Sicoob Credisul é apoiadora do projeto e a cada R$ 1 real doado, a cooperativa doa mais R$ 1 real. As doações podem ser feitas por transferência bancária, depósito ou Pix.

Associação Cooperar

Banco 756 – Agência 3325

Conta Corrente: 120.000-3

Pix: 69992203210