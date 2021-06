Ao olharmos para nossa árvore genealógica, possivelmente vamos encontrar ao menos uma pessoa que já fez o uso do tabaco e que, infelizmente, introduziu substâncias nocivas para quem estava próximo por meio da fumaça, causando malefícios à saúde. Em vista disso, se faz necessário lutar contra esse vício a fim de que diminua o número de usuários.

Os motivos para fazer o uso do cigarro são os mais diversos, na maioria das vezes as pessoas dizem que é por conta do estresse do dia a dia ou por distração. De acordo com dados apresentados pela OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 8 milhões de pessoas morrem devido ao uso de cigarro, seja de forma direta (quando a pessoa é usuária) ou indireta (quando há contato com pessoas que fumam), ou seja, o ato de fumar, por mais que seja individual, afeta as pessoas ao seu redor mesmo sem elas sequer tocar no cigarro.

Nos dias de hoje, é possível perceber que os jovens não estão optando pelo cigarro, e sim pelo narguilé. Entretanto, por mais que pareça inofensivo, o narguilé é considerado por especialistas 100 vezes mais prejudicial do que o cigarro. A OMS revelou em uma de suas pesquisas que uma hora usando o narguilé equivale a fumar cem cigarros comuns, ou seja, quando uma pessoa fuma narguilé por 60 minutos é como se a mesma fumasse 5 carteiras de cigarros, e mesmo assim, os jovens optam por usar essa ferramenta.

Em vista disso, cabe ao Poder Legislativo criar leis que limitem a quantidade de cigarros comprados por pessoas, a fim que haja diminuição do uso dos mesmos. Cabe então às ONGs e Instituições de ensino tratar com palestras ou eventos para que sejam conscientizados sobre os problemas que o tabaco pode gerar na saúde dos indivíduos como sociedade, medidas assim fazem com que a população como um todo tenha menos problemas relacionados à saúde.

Micaelly Nascimento Queiroz, aluna do 3º ano do Curso Técnico

em Agropecuária Integrado, IFRO-Campus Colorado do Oeste

*Texto criado no projeto Oficina de Textos – edição 2021.