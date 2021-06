A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Vigilância Sanitária, Ministério Público e o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), estão acompanhando a execução do Plano de Retorno às Aulas Presenciais com preparativos para que, ainda para neste ano, as aulas presenciais sejam retomadas, de modo híbrido.

Com programação do retorno para o dia 27 de setembro, todas as escolas da rede municipal estão passando por adequações, como espaçamentos entre as mesas, sendo utilizado apenas 30% da sua capacidade, implantação de dispenser de álcool em gel em cada sala, tapetes apropriados para a limpeza dos calçados, entre outras várias adequações.

Todos os profissionais das escolas, além de estarem vacinados contra a covid-19, receberão EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) que incluem máscaras e face-shield (protetor facial).

Os alunos também receberão máscaras para serem trocadas durante o período em que estiverem na escola visto que, neste primeiro momento, as aulas serão em modo híbrido.

O departamento Pedagógico da Semed está elaborando um protocolo de retorno com normas e vídeos explicativos para auxiliar os professores e alunos neste processo.

O secretário municipal de Educação, Ronaldo Alevato, explica que o retorno não será obrigatório. “Para os pais e responsáveis que ainda não se sentem seguros em mandar a criança para escola, neste momento, ainda não será obrigatório, porém, será necessário que assinem um documento se responsabilizando em buscar as atividades e manter o aluno com suas obrigações escolares em dia durante as aulas remotas, evitando que sofra algum prejuízo educacional”, explica Ronaldo.

O Comitê de Retorno às Aulas Presenciais, que inclui diversas entidades do município, elaborou um sistema de monitoramento, o Simed, que visa acompanhar o surgimento de algum caso de contaminação dentro da escola, possibilitando um retorno seguro para todos.

A Semed aconselha também que os responsáveis pela criança que retornará às aulas presenciais devem começar, desde agora, a orientar o aluno sobre as medidas de higiene e segurança que devem ser tomadas durante o tempo em que estiver na escola, evitando um possível contágio.