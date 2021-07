Sem faltar uma única sessão ordinária ou extraordinária, com projetos de leis aprovados, recursos conquistados por meio de emenda parlamentar estadual e federal, o vereador Marcelo Stocco (PTB), disse estar satisfeito com o trabalho desenvolvido no primeiro semestre de seu mandato.

Marcelo apresentou três projetos de leis, sendo que destes, o Projeto de Lei nº 3.117/2021, que dispõe acerca da implantação de código QR em todas as placas de obras públicas municipais, para leitura e fiscalização eletrônica no município de Pimenta Bueno e o Projeto de Resolução nº 548/2021, que instituiu o banco de ideias e sugestões na câmara municipal de Pimenta Bueno e dá outras providências, foram aprovados.

Outro Projeto de Lei muito importante de autoria de Stocco e está em tramitação na Casa de Leis é o de nº 3.180, que dispõe sobre a proibição do manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso.

Para a saúde, o vereador Marcelo conseguiu R$ 1,3 milhão, recurso destinado pelo deputado federal Leo Moraes (PODE/RO), sendo R$ 1 milhão para o Hospital Ana Neta e R$ 300 mil, para ser aplicado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Com boa articulação em meio ao parlamento estadual, Stocco também conseguiu com o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), que Pimenta Bueno fosse contemplado com cerca de R$ 800 mil. De acordo com o vereador, parte do recurso será aplicado na agricultura, assistência social e esporte, conforme necessidade do município.

Nesse período foram várias indicações importantes, em uma delas o parlamentar preocupado com o cuidado emocional de alunos e professores, no retorno às aulas pós-período de pandemia, solicitou para que seja providenciado aos alunos da rede pública municipal de educação, atendimento e acompanhamento por profissionais da área de Psicologia e de Serviço Social.

Um dos temas importantes abordados pelo parlamentar e está sendo trabalhado, refere-se à inclusão da prática dos esportes equestres e rodeio na Autarquia de Esporte que será montada em Pimenta Bueno.

De acordo com Marcelo Stocco, entre erros e acertos, o parlamento fez e está fazendo o seu papel, dando condições para o prefeito trabalhar.