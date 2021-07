Sempre com cuidados das medidas de prevenção ao Covid-19, em comemoração as festas juninas, a equipe da renomada cooperativa de crédito Sicoob Fronteiras em Cacoal, entrou no clima para atender ao público. Na foto parte da capacitada e atenciosa equipe de colaboradores.

Essa semana entreguei a 8ª Edição da Revista Marisa Linhares ao sócio proprietário Otávio Foli da tradicional e prestigiada Casa & Decoração em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração em Rondônia, a qual é anunciante da prestigiada publicação.

As irmãs empresárias Letícia Miranda da Ford Mega em Porto Velho e Poliana Miranda da Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, cercam o pai Gilberto Miranda com carinhos e cuidados na comemoração de seus 70 anos em Ariquemes.

Todos os sentimentos mais profundos como amor, carinho, respeito, companheirismo e cumplicidade unem o casal Gilberto Miranda e a esposa Shirley Miranda do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia. No último final de semana Gilberto festejou 70 anos com missa celebrada por padre Adriano Scarparo na Paróquia Cristo Rei em Ariquemes, e íntima comemoração com familiares.

No último final de semana em Ariquemes, os empresários Gilberto Miranda e seu filho João Gilberto Miranda da Jirauto em Ji-Paraná do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, festejaram juntos seus aniversários com direito a uma bela comemoração familiar. Na foto Gilberto 70 anos e o filho João Gilberto 40 anos em total clima de bom humor.