Numa reviravolta inesperada, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol voltou atrás na suspensão temporária das finais do Campeonato Rondoniense deste ano e determinou que a Federação marque os jogos das finais entre o Real Ariquemes e Porto Velho E.C. .

A medida é um banho de água fria na pretensões do União Cacoalense, que vinha pleiteando naquela instância a reversão de decisões tomadas em âmbito estadual, que lhe tiraram da decisão do certame em função de suposta escalão irregular de um jogador em partida da semifinal.

O Tribunal superior reconhece que há ações a serem julgadas acerca do assunto, mas para “evitar maiores prejuízos ao futebol rondoniense”, determinou a realização dos jogos decisivos.

O caso deverá gerar protestos da equipe da “Capital do Café”, mas fontes do Extra de Rondônia asseguram que pelo menos o primeiro jogo da decisão será marcado para acontecer antes do julgamento dos recursos do União, cuja sessão está marcada para acontecer no próximo dia 08.