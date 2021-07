Por volta das 19:30h desta terça-feira, 06, um homem identificado apenas como “Leandrinho do 16” foi baleado no “Bar do Didi”, localizado na Avenida Marechal Rondon, região Central de Colorado do Oeste.

As primeiras informações dão conta de que “Leandrinho” teria iniciado uma discussão por motivos fúteis com outro cliente de apelido “Nilsinho”.

Dutante o “bate bocas” os ânimos acabaram ficando acalourados e “Nilsinho” teria saído do local e voltado poucos minutos depois em posse de uma arma de fogo, efetuando vários disparos contra o desafeto.

Atingida na boca, a vítima foi socorrida ao Hospital Municipal e o estado de saúde dela é estável. A Polícia Militar segue em busca do atirador que fugiu do local.

https://