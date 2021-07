“A vida dos agricultores da região do distrito do Pacarana sempre foi marcada por muitos desafios, em razão da falta de trafegabilidade dos mais de 90 quilômetros de estrada de chão batido da RO-387 que interliga o município de Espigão do Oeste,” afirmou o deputado Cirone Deiró, durante encontro com empresários e representantes dos agricultores e setor produtivo local.

Participaram ainda da reunião, o diretor do DER Elias Rezende, presidente da Companhia de Mineração de Rondônia (CMR) e empresário Cridão, o residente regional do DER Emiliano Mancuso, além do prefeito Wéliton Pereira, vice Darci Kischener, vereador Coco, vereadora Delker, entre outros representantes do legislativo e da comunidade local.

Para melhor conhecer a realidade da comunidade local, o diretor Elias Rezende acompanhou o deputado Cirone Deiró em reunião com o setor produtivo e empresarial do município de Espigão do Oeste.

Em nome do governador Marcos Rocha, o diretor Elias Rezende assumiu o compromisso de resolver de forma definitiva os problemas de trafegabilidade que dificultam o acesso ao distrito de Pacarana. Durante o encontro com os empresários locais, Elias Rezende falou da determinação do governador em construir uma ponte de concreto, fazer a manutenção da RO-387 e tirar aquela comunidade do isolamento.

Para o diretor do DER Elias Rezende, Marcos Rocha tem solicitado atenção especial as demandas dos agricultores. Segundo ele, o governador tem trabalhado e cobrado da equipe para atender com prioridade as reivindicações de quem está no campo trabalhando pela produção agrícola, pecuária, entre outras atividades que geram renda e emprego.

“Assegurar estrada em condições de boa trafegabilidade é uma das nossas prioridades. Por isso, essa reivindicação apresentada pelos produtores de Espigão do Oeste, especialmente do distrito de Pacarana, terá prioridade dentro do DER”, assegurou, ao agradecer o deputado Cirone Deiró por estar sendo o porta voz dessa importante demanda para a comunidade local.

A proposta para a construção da ponte de concreto foi apresentada a equipe do governador Marcos Rocha, pelo deputado Cirone Deiró, em setembro de 2019. Desde então, o deputado vem trabalhando junto a equipe do governo pela viabilidade do projeto, que recentemente, teve o aval do governador Marcos Rocha e do diretor do DER Elias Rezende para que a obra seja executada dentro da maior brevidade possível.

O prefeito Wéliton Pereira agradeceu o insistente trabalho que o deputado Cirone Deiró tem realizado junto ao governador Marcos Rocha e o diretor do DER Elias Rezende pela viabilização do projeto para a construção da ponte de concreto sobre o Rio Ribeirão no KM 56,6 da RO-387.

Segundo ele, a situação é tão crítica que por mais de uma vez, a comunidade do distrito do Pacarana já ficou isolada porque a ponte não tinha condições de trafegabilidade. “Sempre que isso ocorre, a secretaria municipal de obras precisa atuar para fazer os reparos emergenciais necessários e garantir o acesso daqueles moradores a sede do município,” esclareceu.

O vice-prefeito Darci Kischener, um dos pioneiros do município lembrou que acompanha as dificuldades dos agricultores e moradores do distrito do Pacarana há mais de 30 anos. Segundo ele, mesmo diante de tantas adversidades os agricultores tem mantido a perseverança e vem cultivando a terra com muita determinação e trabalho, sempre a espera dos investimentos do governo necessários para a construção da ponte e recuperação e preservação da RO-387. “Reconheço o esforço do deputado Cirone Deiró em dar uma resposta a esses agricultores que estão de sol a sol trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município,” justificou.