Porto Velho e Real Ariquemes se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Rondônia), no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, em partida que vale o título do Campeonato Rondoniense 2021.

O duelo é válido peo jogo de volta da decisão da competição estadual. Campeão do Campeonato Rondoniense em 2020, o Porto Velho entra em campo em busca do bicampeonato.

Já o Real Ariquemes quer seu terceiro título estadual na história. Como ocorreu empate no jogo de ida da decisão do Estadual, quem vencer o duelo desta quarta-feira ficará com o título estadual. Caso ocorra novo empate, o campeão será conhecido através das cobranças de penalidades.

Neste ano, as equipes se enfrentaram em três oportunidades e o Real Ariquemes leva vantagem no confronto com duas vitórias e um empate.

No dia 2 de maio, o Real Ariquemes venceu o Porto Velho por 1 a 0 no Aluízio Ferreira. No dia 12 de maio, o Furacão do Jamari voltou a superar a Locomotiva por 1 a 0, desta vez, no estádio Gentil Valério.

Já no primeiro jogo da final as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1 em partida disputada no último dia 7 de julho no estádio Gentil Valério. Do lado do Porto Velho, o técnico Tiago Batizoco aguarda a liberação de atletas que estão no Departamento Médico para saber com quem poderá contar no duelo desta quarta-feira.

Uma das preocupações é o atacante Keko que saiu contundido no empate do último sábado com o Gama-DF em partida válida pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Já do lado do Real Ariquemes, o técnico Odilon Júnior terá dois desfalques. Alex recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo de ida da final e ficou de fora do duelo decisivo. Já Daday foi expulso no primeiro jogo da decisão e também desfalca o Furacão do Jamari.

