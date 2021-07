O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) publicou na última terça-feira 06, um edital para informar à sociedade, os representantes do Ministério Público Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil e de partidos políticos e coligações que concorreram nas últimas eleições gerais, que será realizada nova totalização dos votos referentes ao 1º turno das Eleições 2018, para o cargo de deputado estadual.

A nova retotalização de votos se deu em razão da decisão liminar proferida pelo Ministro Edson Fachin, membro do Tribunal Superior Eleitoral de cassação de mandato. A solenidade de retotalização acontecerá no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia em Porto Velho, às 10h de quinta-feira, 15, com possibilidade de acompanhamento presencial pelas pessoas interessadas, observados, contudo, os protocolos de prevenção à Covid-19.

Nesse sentido, para proporcionar maior segurança e garantir ampla publicidade do ato, a cerimônia será transmitida em tempo real pelo canal do TRE-RO no Youtube.